Adidas презентував нову форму збірної України

Adidas і Федерація футболу України представили екіпіровку національної збірної України сезону-2010/11. Вперше її гравці вийдуть на поле в новій формі 25 травня в товариському матчі проти команди Литви.

Форма виконана в традиційній жовто-синій кольоровій гамі. Завдяки новому дизайну футболка має приталений силует і виглядає ще більш стильно. На зоні комірця ззаду вперше з`явився напис «UKRAINE», котрий з цього сезону прикрашатиме футболки гравців збірної.

Нова екіпіровка створена з використанням технології adidas ForMotion ™ і розроблена з урахуванням характеристик 3D моделі людського тіла і аналізу характерних рухів спортсменів. Завдяки спеціальним матеріалам, які враховують анатомічні особливості будови тіла людини, цей варіант форми гарантує максимальну свободу рухів, зручність і комфорт.

«Як Офіційний постачальник екіпіровки збірних команд України з футболу ми із задоволенням представляємо нову екіпіровку гравців сезону-2010/11. Розробляючи її, ми доклали максимальних зусиль, щоб створити комфортну і функціональну форму. В ній використані новітні унікальні технології adidas, і я впевнений, що це надасть українським збірним додаткову перевагу в новому сезоні, а вболівальникам − не один привід пишатися командою», − підкреслив Ніколас Штегельманн, директор ДП «Адідас-Україна».

«Федерація футболу України другий рік співпрацює з одним з найбільших виробників спортивної форми та одягу − компанією adidas. Цього часу було достатньо, щоб сформувати спільне бачення того, як повинна виглядати екіпіровка команди, і які вона повинна мати технічні характеристики. Я впевнений, що гравці гідно оцінять нову форму і зможуть повніше розкрити свій потенціал на полі. Технічним партнером збірної України є давній партнер ФІФА, а це зайвий раз підкреслює, що український футбол гармонійно зайняв свою нішу у світовому футбольному співтоваристві», - заявив президент ФФУ Григорій Суркіс.

«Сезон 2010/11 - це гарна можливість для нашої команди вийти на якісно новий рівень перед домашнім чемпіонатом Європи 2012 року і серйозно підготуватися до нього. Упевнений, що в новій формі нашій збірній вдасться виконати поставлене перед нею завдання», − зазначив головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич.

Нову форму вже можна придбати у фірмових магазинах adidas.

Протягом багатьох років adidas − бренд № 1 у світовому футболі − виступає Офіційним спонсором та постачальником м`ячів для всіх основних футбольних турнірів UEFA і FIFA. Крім цього, adidas співпрацює з футбольними федераціями таких країн, як Аргентина, Китай, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Японія, Нігерія, Росія, Іспанія і Південна Африка, яка приймає у себе чемпіонат світу 2010 року. В екіпіровці adidas виступають такі знамениті клуби, як «Челсі», «Баварія», «Мілан», «Ліверпуль», київське «Динамо», «Реал», а також зірки світового рівня − Кака, Ліонель Мессі, Девід Бекхем, Давід Вілья, Андрій Воронін, Міхаель Баллак, Стівен Джеррард, Рауль і Карім Бензема.

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