УЄФА знову підганяє Україну

Київ. 1 квітня. УНІАН. Операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН в рамках свого візиту в Україну обговорив з керівниками приймаючих міст організацію Євро-2012.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні.

Зокрема, М.КАЛЛЕН та Директор Турніру УЄФА Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ зустрілися з Львівським міським головою Андрієм САДОВИМ, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ, першим заступником Донецького міського голови Миколою ВОЛОКОВИМ та заступником Харківського міського голови Віктором ХРИСТОЄВИМ.

Під час зустрічей було висловлено жорстку позицію УЄФА з приводу перебігу підготовки українських приймаючих міст до проведення ЄВРО-2012. Зокрема, М.КАЛЛЕН наголосив, що сьогодні критично важливо негайно вирішити всі проблемні питання. «Часу на зволікання вже немає. Потрібно реагувати якісно та швидко на ті виклики, які постають перед нами», - застеріг високопосадовець УЄФА.

Зі свого боку, керівники міст запевнили, що всі проблемні питання будуть вирішені і вимоги УЄФА будуть виконані у визначені терміни.

М.КАЛЛЕН також нагадав, що УЄФА готує аудит ходу будівництва аеропортів чотирьох українських приймаючих міст.

Під час зустрічей окремо було обговорено перебіг підготовки до візиту Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ в Україну, який відбудеться 7-8 квітня цього року.



