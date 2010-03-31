Платіні познайомиться з Януковичем

Київ. 31 березня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ під час свого візиту в Україну 7-8 квітня зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це повідомляє прес-служба Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні..

За повідомленням, протягом цих двох днів М.ПЛАТІНІ відвідає Львів, Донецьк, Харків і Київ.

Президент УЄФА розпочне свій візит зі Львова, де ознайомиться зі станом реконструкції аеропорту, відвідає будівельний майданчик львівського стадіону та заслухає презентацію приймаючого міста у Палаці Потоцького, де одразу після того (приблизно о 13:15) відбудеться коротка прес-конференція.

У Донецьку М.ПЛАТІНІ огляне аеропорт та відвідає стадіон «Донбас-Арена», де після презентації приймаючого міста (приблизно о 17:40) відбудеться коротка прес-конференція.

Наступного дня у Харкові керівник УЄФА огляне аеропорт та стадіон «Металіст», де після презентації приймаючого міста (приблизно о 11:40) відбудеться коротка прес-конференція.

І на завершення високопосадовці УЄФА вирушать до столиці України, де оглянуть аеропорт «Бориспіль» та стадіон НСК «Олімпійський». У Києві запланована зустріч президента УЄФА з Президентом України, після якої він зробить заяву для преси.

За словами директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, «візит президента УЄФА відбувається у контексті рішення Виконкому УЄФА від 11 грудня 2009 року щодо визначення приймаючих міст в Україні. Метою візиту є ознайомлення зі станом підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, обговорення з керівництвом держави ходу реалізації проектів, що здійснюються в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2012. У зв’язку з цим органам державної влади України надзвичайно важливо продемонструвати керівництву УЄФА позитивну динаміку створення інфраструктури, досягнуту протягом останнього часу, та практичними діями підтвердити готовність і спроможність успішно реалізувати проект Євро-2012».