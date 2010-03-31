ФФУ погодиться, аби арбітрами керував іноземець?

Віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко вважає, що Комітет арібітрів ФФУ має очолити іноземець.

"Для того, щоб надалі ні в кого не виникало жодних сумнівів із приводу того чи іншого матчу або рішення арбітра, Федерації футболу України й мені в тому числі необхідно дуже серйозно думати й ухвалювати рішення щодо того, щоб комітетом арбітрів ФФУ займався винятково нейтральний фахівець, щоб ніякі підозри ні на федерацію, ні на президента не падали.

Федерація футболу повинна зберегти своє ім`я й авторитет шляхом вручення комітету в руки абсолютно незалежного, на мій погляд, арбітра з Великобританії, Італії, Іспанії - провідних у футболі країн, який би взяв на себе всю повноту відповідальності за підготовку, селекцію, навчання, залучення, призначення й оцінку проведених матчів українськими арбітрами.

Я прописав рецепт. Як приймати ліки, найближчим часом, думаю, буде вирішено, - цитує Стороженка "Сєгодня".

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