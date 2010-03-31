Колесніков назвав нового генпідрядника будівництва стадіону у Львові

За підсумками інспекції на будівництві арени Львова до Євро-2012 Віце-прем`єр-міністр Борис Колесніков назвав нового генерального підрядника елітного стадіону. Львів’яни отримають від зміни підрядника багато нових робочих місць – куратор ЧЄ від Уряду заявив, що 80% робіт на стадіоні виконають місцеві будівельники.

«Стадіон до Євро-2012 у Львові будуватиме декілька компаній. Компанія «Альтком» буде виконувати функції генпідрядника замість «Азовінтекса». Адже, зважаючи, що у нас залишився трохи більше року, ми можемо довіритись лише тим, хто вміє будувати в стислі терміни», - прокоментував зміну підрядника Борис Колесніков. Також він зазначив, що решта 20% робіт, які виконуватимуть закордонні компанії стосуються інжинірингу, телесистем, акустики – тих високотехнічних компонентів, які зроблять з львівської арени дещо більше, ніж футбольний стадіон.

Щодо функціонального призначення арени, то урядовець бачить її майбутнє так: «15 матчів на стадіоні зможуть зіграти «Карпати», ще 15 зможе – ФК «Львів», якщо вийде в прем’єр-лігу. Також плюс 15-20 концертів – і це вже буде певна економіка по стадіону».

Віце-прем`єр вкотре наголосив, що незважаючи на певне відставання, ситуація не є критичною – у цьому переконається сам Мішель Платіні під час свого візиту через 8 днів. Борис Колесніков навів приклад: «Подивіться на Південну Африку, стадіон був зданий два тижні назад, а Чемпіонат Світу з футболу там відбудеться в липні. В нас, звичайно, до цього ніхто не доводитиме, і всі об’єкти будуть здані вчасно».

На підтвердження своїх слів Борис Колесніков повідомив, що «вже існує чітке розуміння із командою «Арена.ком» і проекти вже йдуть в роботу». Він підкреслив: «Держава бере на себе достатньо серйозну відповідальність, і цим ми знімаємо будь-які бюрократичні перепони. Тепер все буде в одних руках – і гроші, і дозволи, і погодження. А щодо підрядника, ця компанія звикла працювати в стислих термінах. До неї також будуть долучені і львівські субпідрядники. Починаючи з п’ятниці, будівництво інтенсифікуватиметься. Сьогодні роботи тривають і не припиняються жодного дня. Зміна підрядника не буде приводити до того, що роботи припиняться».

Проблеми із взаємодією колишнього і теперішнього генпідрядників не буде – «Азовінтекс» виконав роботи на північній і зараз закінчує облаштовувати південну трибуну, а «Альтком» візьметься за західну та східну.

Відтепер інспекція місцевої влади буде щотижневою. Нова будівельна компанія вже ознайомилась із проектною документацією, графіками виконання робіт і реальним становищем на будівництві. «Я думаю, що ці дискусії, що були з попереднім підрядником, тепер вже не актуальні. Будемо приїжджати на стадіон раз в тиждень, чітко звіряти, що зроблено, щоби ці гарантії, які ми дали УЄФА на липень 2011-го року, виконувались. Перше враження підрядника, який ознайомився з роботами на стадіоні – він цілком підтверджує ті графіки», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що будівельна компанія «Альтком» також отримала право на виконання робіт на ще одному об’єкті Євро-2012 – аеропорті Львова.

Інформаційний центр «Україна-2012» за повідомленням Львівської міськради







