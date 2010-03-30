“Металіст” оскаржив суддівство у матчі з “Динамо”

Харків. 30 березня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив обурення суддівством у недільному матчі з київським клубом «Динамо», під час якого з поля було видалено гравця харківської команди, і повністю згоден з головним тренером «Металіста» Мироном МАРКЕВИЧЕМ в його оцінці подій на полі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає, що судді негативно вплинули на результат матчу 28 березня в Києві, і це стає поганою традицією в українському футболі.

«Я повністю підтримую МАРКЕВИЧА. Гра пройшла не за правилами fair-play. Фактично, в уболівальників вкрали футбол. Причому вкрали в черговий раз. В українському чемпіонаті взагалі стало поганою традицією красти у вболівальників футбол, а у клубів, тренерів, гравців - результати їх праці, в які вони вкладають своє здоров`я і своє серце», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

У прес-службі повідомили, що керівництво ФК «Металіст» подало апеляцію з приводу дій суддів у матчі «Динамо» - «Металіст», що відбувся 28 березня.

Як повідомляв УНІАН, М.МАРКЕВИЧ дав різко негативну оцінку як діям суддів у матчі 22-го туру чемпіонату України «Динамо» - «Металіст» 28 березня в Києві, зокрема, їхньому рішенню видалити з поля гравця «Металіста» Марко ДЕВІЧА, так і рівню суддівства в українському футболі взагалі.

