ЛАЗ виготовить 2000 автобусів для міст, що приймуть Євро-2012

Львів. 30 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові між Кабінетом Міністрів України і ЗАТ «Львівський автобусний завод» було підписано меморандум про співпрацю під час підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 з футболу, у рамках якого ЛАЗ має виготовити 1500 автобусів і 500 тролейбусів належної якості для чотирьох українських міст, що приймають Євро-2012 .

Як передає кореспондент УНІАН, від Кабміну меморандум підписав віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, від ЗАТ «Львівський автобусний завод» – голова правління холдингу «ЛАЗ» Ігор ЧУРКІН.

Як відзначив під час брифінгу віце-прем`єр-міністр Б.КОЛЕСНІКОВ, це найбільше державне замовлення для ЛАЗу за час незалежності, яке дасть можливість модернізувати підприємство і створити понад тисячу додаткових робочих місць.

Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що сума замовлення для ЛАЗу становить 3,5 млрд. грн. Автобуси і тролейбуси буде придбано у лізинг на 10 років за підтримки «Укрексімбанку».

«10% вартості замовлення міста мають сплатити під час отримання транспорту. У липні 2010 року міста вже почнуть одержувати транспорт, а всі поставки буде завершені до середини наступного року», – повідомив віце-прем`єр.

Щодо відсотків Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що робитиме все можливе, щоб вони «були наближені до європейських норм».

Нагадаємо, сьогодні до Львова з робочою поїздкою прибув віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Б.КОЛЕСНІКОВ. Він проведе у Львові виїзне засідання з підготовки інфраструктури Львова і області до проведення фінальної частини Євро-2012, а також ознайомиться зі станом будівництва стадіону у Львові, злітно-посадочної смуги ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» і розвитком готельного сектору Львівського регіону.

