Мирон Маркевич: “Гра представляла інтерес до видалення...”
“Гра представляла інтерес до видалення - хороші швидкості, хороший настрій. Але суддя і лайнсмени попливли. Є правило фейр-плей - суперник отримав травму, треба віддати м`яч. Ну, а що далі... "Динамо" не та команда, яка не розіграє зайвого”
Головний тренер харківського “Металіста” Мирон Маркевич прокоментував підсумок центрального матчу чергового туру Чемпіонату України “Динамо” – “Металіст”, який закінчився з рахунком 3:0 на користь киян.
Гра представляла інтерес до видалення - хороші швидкості, хороший настрій. Але суддя і лайнсмени попливли. Є правило фейр-плей - суперник отримав травму, треба віддати м`яч. Ну, а що далі... "Динамо" не та команда, яка не розіграє зайвого.
Замінили Жажу, щоб поберегти?
Гра була програна, а у нас є ще матчі.
Чи буде Девіч оштрафований?
Треба подивитися, за що його вигнали. Я не знаю, за що, але треба дивитися касету.
Чи не здається Вам, що Девіч та Олійник на полі несумісні?
Дійсно Олійник у першому таймі був не схожий на себе, а Девіч намагався.
Що з Горяїновим? Чому не вийшов Рикун?
Ми берегли Рикуна на другий тайм, він класно грає у пас, а нам треба було забирати м`ячі. Горяїнов поки хворий, але Бажан зараз в порядку.
Хто відповість за літню трансферну кампанію?
Я не знаю, хто відповість. У нас є футболісти, щоб довести сезон до кінця. Думаю, всі будуть відповідати. Головне, дограти сезон і зайняти місце не нижче третього.
Вас називають третьою силою. Що заважає вам стати першою або другою?
Якщо ми хочемо на рівних боротися з грандами, треба зміцнюватися. Не секрет, що ми п`ятий рік граємо одним складом. Без посилення нічого не буде. Потрібні кваліфіковані футболісти, які можуть вигравати такі матчі як сьогодні. Адже "Динамо" зараз не те, що зазвичай. Це всі знають, в тому числі і президент. Селін непоганий футболіст, але сьогодні допустив дві грубі помилки.
І все ж, хто кого запрошував?
Я трансферами не займаюся. Можу тільки сказати, годиться футболіст чи ні. Але серйозний футболіст на перегляд не приїде, тому потрібен такий штат, який 1-2 роки буде стежити за футболістом.
Офіційний сайт “Металіста” за матеріалами dynamomania.com