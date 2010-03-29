Результати чергового туру Чемпіонату України

«Шахтар» залишився на чолі таблиці, перегравши вдома «Арсенал», а динамівець Артем Мілевський очолив список найкращих снайперів Прем`єр-ліги, забивши двічі «Металісту».

Долю домашнього матчу підопічних Мірчі Луческу із «канонірами» В`ячеслава Грозного вирішили два швидкі м`ячі, які забили Жадсон і Вілліан. Надалі гірники упевнено контролювали хід гри, дозволивши «Арсеналу» лише кілька хвилин помріяти про порятунок − після 99-го голу у Прем`єр-лізі Максима Шацьких. Але коли гості пішли на штурм воріт суперника Дуглас Коста заспокоїв усіх − 3:1.

У підсумку «Шахтар» здобув свою 17-ту перемогу в чемпіонаті, залишившись його одноосібним лідером (55 очок). Між тим київське «Динамо» (53), що йде другим, після сенсаційної поразки від «Закарпаття» у середині тижня частково реабілітувалося у домашньому поєдинку з «Металістом». За рівної гри протягом тридцяти стартових хвилин чемпіону таки вдалося відкрити рахунок − подачу Маграо зі «стандарту» майстерним ударом головою замкнув Тарас Михалик.

Трохи згодом «Металіст» залишився вдесятьох через грубу гру Марко Девича, чим і скористалися господарі. Перед самою перервою Артем Мілевський замкнув простріл зліва, а в другому таймі встановив остаточний рахунок − 3:0. Відтепер з 13-ма голами капітан «Динамо» очолює бомбардирські перегони, а самі біло-сині на 9 очок випереджають харків`ян (44), що фактично вибули з боротьби за одну з двох путівок до Ліги чемпіонів УЄФА.

«Наш психологічний стан був не дуже хорошим, але сьогодні ми зіграли впевнено, особливо в першому таймі, − зазначив наставник киян Валерій Газзаєв. − На жаль, не всі гольові моменти, які створювалися біля воріт «Металіста», вдалося реалізувати». На думку тренера гостей Мирона Маркевича, «усе вирішило вилучення Девича − сенсу грати далі вже не було...»

Сімферопольська «Таврія» та донецький «Металург» провели репетицію фінального кубкового матчу, котру завдяки точному «пострілу» Дениса Голайда виграли кримчани − 1:0. Принципова гра відбулася і у Львові, де зустрічалися ще два претенденти на «зону УЄФА». У підсумку «Карпати» виявилися сильнішими за «Дніпро», що догравав матч без вилученого Руслана Ротаня. А вирішальний гол усередині першого тайму провів Ігор Худоб`як − 1:0.

Із таким самим рахунком київська «Оболонь» завдала в Ужгороді поразки втомленому «Закарпаттю». Залишився без очок і інший аутсайдер сезону луганська «Зоря», яка на виїзді поступилася запорізькому «Металургу» − 1:3. Нарешті, із однаковим рахунком 1:1 розійшлися в Одесі «Чорноморець» та маріупольський «Іллічівець», а у Кривому Розі − головний претендент на виліт з Прем`єр-ліги «Кривбас» та полтавська «Ворскла».

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