Експерти УЄФА закликають швидше будувати стадіони

Київ. 26 березня. Київ. Експерти УЄФА закликають українську владу якнайшвидше надолужити відставання у будівництві львівського стадіону.

Про це йдеться у висновках експертної комісії УЄФА зі стадіонів, переданих УНІАН прес-службою Місцевого організаційного комітету “Євро-2012” в Україні.

Як нагадує прес-служба, 23-24 березня експертна комісія УЄФА зі стадіонів на чолі з директором департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ відвідала Україну з черговим інспекційним візитом.

Під час робочої наради у Будинку Футболу, експерти УЄФА проаналізували хід виконання проектів київського та львівського стадіонів, які на сьогодні є об’єктами першочергової уваги.

В ході візиту експерти УЄФА, МОК «ЄВРО 2012 Україна» разом з керівництвом Координаційного бюро оглянули НСК «Олімпійський», де з початком монтажу даху розпочався наступний етап реконструкції.

Попередні підсумки своєї роботи експерти УЄФА підвели на зустрічі з Віце-прем’єр-міністром України з питань підготовки до ЄВРО-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

На думку експертів УЄФА, центральними питаннями по НСК «Олімпійський» є надолуження існуючого відставання від графіку виконання будівельно-монтажних робіт, забезпечення безперебійного фінансування, а також вирішення ряду проблемних питань по прилеглій території.

Щодо львівського стадіону, на думку експертної комісії УЄФА, структура управління цим проектом вимагає невідкладного втручання центральних органів влади та масштабної реструктуризації.

«За відсутності кардинальних рішень та враховуючи відсутність істотного прогресу протягом тривалого часу, буде вкрай складно відновити довіру УЄФА стосовно можливості успішної реалізації цього стадіону», - наголосили експерти.