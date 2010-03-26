Газзаєв визнав свою провину у невдачах “Динамо”

Попри поразку у матчі із "Закарпаттям", "Динамо" буде й надалі боротися за золоті медалі чемпіонату.

Про це заявив головний тренер киян Валерій Газзаєв в інтерв`ю "Спорт-Экспресс в Украине".

"Впевнений, що всі без винятку футболісти нашого клубу розуміють, що завдання виграти чемпіонат з них ніхто не знімав. А невдачі в окремих матчах були причиною швидше переоцінки своїх сил, ніж недооцінки суперників. Тим не менш, основна провина лежить на мені, і гравців у тому, що відбувається, я звинувачувати не схильний.

Зрозуміло, ми готувалися таким чином, щоб досягти піку форми в квітні-травні, коли боротьба за чемпіонство досягне свого апогею. Але в перших п`яти матчах весняної частини сезону, які ми проводили проти не надто іменитих суперників, команда повинна була взяти сто відсотків очок.

А у нас це не вийшло, і ми втратили на цьому відрізку занадто багато", - сказав тренер.

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