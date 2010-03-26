Львівський стадіон будуватимуть за державний кошт
Міськрада ухвалила рішення
Львів. 26 березня. УНІАН. Депутати Львівської міської ради погодили передачу Кабінету міністрів цілісного майнового комплексу Львівського комунального підприємства «Дирекція з будівництва стадіону у Львові».
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення 25 березня на сесії підтримали 86 депутатів міськради.
Уряд має повністю профінансувати роботи з будівництва стадіону, які залишилось провести.
У Львова залишиться право на частку у майбутній євроарені, яка відповідатиме вкладеним на даний час коштам.
Як зазначив у коментарі журналістам міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, це рішення значно зменшить навантаження на міський бюджет. «Я задоволений, що нашу вимогу фінансувати стадіон з державного бюджету нарешті задовольнили», - сказав мер.
У свою чергу начальник юридичного управління міської ради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, наголосила, що «пропозиція Міністерства сім’ї молоді та спорту щодо надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу ЛКП «Дирекція з будівництва стадіону у Львові» у державну власність з юридичної точки зору є найбільш прийнятною для міської ради, адже з передачею ЛКП і надалі залишатиметься замовником робіт з будівництва».
«Наступний крок має зробити Кабінет міністрів, ухваливши відповідне рішення. Потім буде створена комісія з передачі-приймання об’єкта», – зазначила Г.ПАЙОНКЕВИЧ.
У власності територіальної громади Львова також залишається ділянка площею 25 гектарів, а ЛКП та держава матимуть право користування нею.
Стосовно майбутнього стадіону необхідно ухвалити ще два рішення: про передачу об’єкта, а після завершення будівництва стадіону – про розподіл часток власності на об’єкт відповідно до коштів, які вкладених у будівництво.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України запропонував Львову у повному обсязі профінансувати роботи з будівництва стадіону та навколишньої інфраструктури.
Угодою між Львівською міською радою та Міністерством з питань сім’ї, молоді та спорту передбачено, що держава виділяє на будівництво стадіону у Львові лише 300 млн. грн.
Вартість будівництва стадіону становить 607 млн. грн.