Аеропорт є ключовою проблемою Донецька

Київ. 25 березня. УНІАН. Директор турніру “Євро-2012” в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ зазначає, що реконструкція аеропорту є ключовою проблемою у підготовці Донецька до Євро-2012.

Як повідомила УНІАН прес-служба Місцевого організаційного комітету “Євро-2012” в Україні, про це він повідомив під час перебування в Донецьку.

«Питання аеропорту є ключовим в підготовці Донецька до Євро-2012, - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ. - За вимогами УЄФА, місто має забезпечити пропускну здатність аеропорту на рівні 3100 пасажирів на годину. Для цього необхідно збудувати новий, провести реконструкцію існуючого та задіяти тимчасовий термінал. Запорукою реалізації проекту аеропорту також є повноцінне введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги, будівництво якої наразі триває».

На думку фахівців МОК, задля успішного функціонування необхідно відпрацювати впровадження та реалізацію концепції управління аеропортом, зокрема технологію обслуговування пасажирів та обладнання. Сполучення повітряних воріт із центром міста громадським транспортом є важливим аспектом і потребує професійного підходу. Проект привокзальної площі, має передбачати систему паркування, місця відстою автобусів, зручні зони посадки-висадки пасажирів.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, необхідно відпрацювати схему транспортного обслуговування стадіону в день проведення матчу, забезпечити підготовку громадського транспорту до обслуговування великих пасажиропотоків, пов’язаних з турніром.

«Питання фінансування є запорукою реалізації всіх проектів в підготовці міста до європейської першості», - наголосив Директор турніру в Україні.

«Слабким місцем, яке потребує вирішення, є розміщення цільових груп УЄФА. Станом на сьогодні в місті немає достатньої кількості 5* готелів, але якщо всі задекларовані проекти готелів будуть реалізовані вчасно (до кінця 2011 року), Донецьк зможе забезпечити вимоги УЄФА», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Говорячи про розміщення вболівальників, він зазначив, що тут наразі важлива систематизація існуючих пропозицій. Місто планує запропонувати європейським гостям широкий спектр закладів розміщення, починаючи від будинків відпочинку на Азовському морі і закінчуючи комфортабельними готелями в Святогорську. Тому необхідно, щоб всі бажаючі змогли легко отримати широку інформацію щодо можливостей розміщення ще напередодні свого візиту в Україну.

За його словами, окремо слід зауважити, що ситуація з виконанням вимог УЄФА щодо тренувальних центрів – одна з найкращих в Україні. В Донецьку існує 2 базових тренувальних центри - «Шахтар» і «Металург», а також 4 трансферних. «На сьогодні це найкраща ситуація серед українських міст», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.



