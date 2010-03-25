УЄФА розкаже, що думає про українські стадіони

Київ. 25 березня. УНІАН. УЄФА найближчим часом оприлюднить звіт за результатами перевірки українських стадіонів до Євро-2012.

Як повідомила УНІАН прес-служба Місцевого організаційного комітету Євро-2012, про це повідомив Директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За повідомленням, завершився візит в Україну експертної комісії УЄФА зі стадіонів на чолі з директором департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ. Метою візиту був огляд ходу виконання проектів стадіонів Києва та Львова у рамках підготовки до ЄВРО 2012.

Фахівці Європейського футбольного союзу перевірили стан реалізації проектів спортивних арен та підготовки прилеглих до них територій. Експертна команда УЄФА, МОК та представники Координаційного бюро оглянули хід будівництва двох оглядових майданчиків НСК «Олімпійського». Після цього в Будинку Футболу відбулася зустріч з проектними командами НСК «Олімпійський» та львівського стадіону.

За результатами візиту експертів УЄФА М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що «в УЄФА відзначають високий рівень мотивації нової української влади реалізувати проект, але закликають діяти швидко та рішуче в розв’язанні проблемних питань. Часу на зволікання вже не залишилось».

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, експерти УЄФА та МОК завершують роботу над фіналізацією Звіту №17 зі стадіонів і їхні попередні висновки будуть оприлюднені ближчим часом. «Водночас вже тепер можна сказати, що ситуація у Львові потребує негайного втручання центральних органів влади, а також прискіпливого контролю з її боку за реалізацією проектів усіх ключових об’єктів, передусім НСК «Олімпійського», - додав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.