Платіні впевнений в Україні та Польщі

Київ. 25 березня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ знову висловлює впевненість, що Україна та Польща подолають труднощі і гідно проведуть Євро-2012.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, про це він заявив, виступаючи на XXXIV черговому Конгресі УЄФА, який триває в Тель-Авіві.

Звертаючись до учасників Конгресу, М.ПЛАТІНІ розповів про нові виклики, що постають перед футболом, та відзначив здобутки попереднього року. У своєму виступі президент УЄФА високо оцінив результати роботи союзу за минулий рік та наголосив, що керівний орган континентального футболу готовий увійти в новий сезон з новими силами та впевненістю.

Звертаючись до делегатів усіх 53 національних асоціацій УЄФА, а також спеціально запрошених політичних та спортивних діячів, М.ПЛАТІНІ пригадав, які завдання ставив перед собою торішній Конгрес у Копенгагені, та відзначив прогрес у їх вирішенні завдяки консолідації зусиль всієї європейської футбольної родини.

Насамперед керманич УЄФА торкнувся теми підготовки України та Польщі до ЄВРО-2012: "У Копенгагені я заявив, і зараз іще раз повторюю свої слова: цей проект ми мусимо та хочемо реалізувати, і ми це зробимо, незважаючи на численні перешкоди на нашому шляху. Відтоді, як вам відомо, ми подолали чимало труднощів, котрі виникали у цих двох країнах".

"Утім, сьогодні я можу сказати: ми ніколи не сумнівалися в своєму рішенні, - продовжив він. - І, як ми вирішили й пообіцяли, ЄВРО-2012 пройде в Україні та Польщі. У червні 2012 року ці країни стануть організаторами незабутнього футбольного дійства".