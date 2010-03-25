Визначились фіналісти Кубку України

Завдяки мінімальній перемозі над "Шахтарем" з рахунком 2:1, донецькій "Металург" вперше в історії пробився до фіналу Датагруп - Кубку України. Суперником донеччан у вирішальному матчі стала сімферопольська "Таврія", що у Луцьку з таким самим результатом здолала представника першої ліги - "Волинь".

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Донецьке дербі розпочалося на високих швидкостях без традиційної стартової розвідки. Що й не дивно, адже суперники нещодавно зустрічалися між собою в чемпіонаті країни - тоді на цьому ж стадіоні "Металург" сильнішими виявилися підопічні Мірчі Луческу (1:0). Але цього разу на чинного володаря Кубку УЄФА чекав куди менш гостинний прийом.

Вже на 5-й хвилині Мусавенкосі Мгуні мав відкривати рахунок, але, продершись крізь двох захисників "Шахтаря" не влучив у ворота. Однак за хвилину форвард виправився, замкнувши головою подачу Олексія Годіна з правого флангу.

"Шахтар" спробував відразу відігратися, сміливо пішовши на володіння Володимира Дишленковича, але напоровся на контратаку. Не встигла секундна стрілка зробити трьох повних обертів, як голкіпер гірників вимушений був вдруге діставати м`яч із сітки власних воріт. Мгуні відпасував на Генріха Мхітаряна, який вивів Велізара Дімітрова майже віч-на-віч із П`ятовим. Болгарський півзахисник не став наближуватися до воротаря, пробивши точно у ближній кут - 2:0.

Перший влучний удар "Шахтар" завдав лише на 18-й хвилині, коли Маріуш Левандовський головою пробив в руки Дишленковичу. Втім, за мить до цього Мхітарян ледь не зробив рахунок розгромним, але, намагаючись поцілити в дальній нижній кут, пробив поруч зі стійкою. Лише у компенсований до першого тайму час у гостей була чудова нагода скоротити відставання, але із "пострілом" Жадсона зі штрафного упорався голкіпер "Металурга".

Усі намагання "Шахтаря" розпечатати ворота Дишленковича відразу після перерви також виявилися марними. Біля володінь господарів було гаряче, але не більше. Гірникам раз по раз не вистачало завершального удару, до того ж бездоганно діяли захисники суперника, який за будь якої нагоди намагався відповідати гострими контратаками. Саме після таких дій команда Костова двічі була близька до того, аби збільшити гольову перевагу, але Мгуні та Чавдар Янков свої нагоди змарнували.

Дещо спростив завдання помаранчево-чорним той же Янков, котрий на 75-й хвилині побачив перед собою другу жовту картку, але й це не допомогли підопічним Луческу. Єдине, на що спромігся "Шахтар", це забити м`яч престижу. Після того, як арбітр призначив 11-метровий за гру рукою Володимира Чечера, Фернандіньо не зміг переграти Дишленковича з "точки", але першим виявився на добиванні. Втім, сталося це вже у компенсований час, а забити вдруге гірники не встигли.

На післяматчевій прес конференції наставник "Металурга" Ніколай Костов зазначив, що його підопічні досягли цієї вікторії завдяки чіткому виконанню своїх завдань та неймовірному настрою: "Ми не дозволили зіграти у свою гру бразильським півзахисникам суперника й у той же час агресивно діяли в атаці. Ми забили два м`ячі, мали нагоди відзначитись ще. Втім, найголовнішим нашим козирем стала мотивація, з якою ми підійшли до цього поєдинку. Я вітаю своїх футболістів із перемогою".

Мотивацію суперника відзначив і головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу: "Металург" протягом всієї гри демонстрував величезне бажання перемогти. Вони забили два швидких голи, після чого грамотно зіграли в обороні. "Металург" цілком заслужив на цю перемогу. Я бажаю їм успіху в фіналі".

У Луцьку, де представник першої ліги - "Волинь" - приймала "Таврію", початок матчу також виявився результативним. На 5-й хвилині Олександр Ковпак майже повторив перший гол донецького півфіналу, скориставшись навісною передачею Андрія Корнєва. А за хвилину до перерви капітан сімферопольців подвоїв результат, вдало зігравши на підбиранні після того, як Ілля Галюза влучив у поперечину.

Проте команда Віталія Кварцяного не знітилася й після перерви спромоглася відіграти один гол. На 54-й хвилині після подачі Олега Герасимюка з кутового Олексій Курилов в падінні головою переграв Максима Старцева. Відчувши гольовий смак, господарі влаштували масований наступ на опонента. Особливо напруженою видалася кінцівка поєдинку, однак "Таврії" вдалося вистояти й пройти до фіналу, що запланований на 16 травня. Місце проведення вирішального поєдинку визначиться пізніше.





