УЄФА поки що повірив новому українському уряду

Виконавчий комітет УЄФА заслухав останні дані щодо реалізації концепції фінансового "фейр-плей", а також ознайомився з ходом підготовки інфраструктури України та Польщі до ЄВРО-2012.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Позаяк реалізація концепції фінансового "фейр-плей" набирає обертів, Виконавчий комітет УЄФА на своєму засіданні в Тель-Авіві ознайомився з тим, як клуби готуватимуться до серйозних нововведень у економічному секторі футболу з сезону-2012/13.

Виконком УЄФА детально проаналізував діяльність Робочої групи з фінансового контролю клубів, заслухавши звіт її голови, колишнього прем`єр-міністра Бельгії Жана-Люка Дехане. Нагадаємо, що цей департамент у складі восьми фахівців заснований минулого року. Серед головних завдань відділу - дотримання усіма 53 національними асоціаціями інструкцій щодо ліцензування клубів.

Робоча група також відповідає за застосування на практиці концепції фінансового "фейр-плей". Відповідно до неї клуби упорядковуватимуть свої фінанси, витрачаючи не більше, ніж вони заробляють. Таким чином, це допоможе відновленню стабільності європейського футболу. Підрозділ Жана-Люка Дехане також сприятиме фінансовій рівності в турнірах УЄФА та стимулюватиме довгострокові капіталовкладення в інфраструктуру та дитячо-юнацький футбол.

"Усе це дуже тісно пов`язане з регламентом фінансового "фейр-плей", який перебуває на фінальному етапі розробки та буде оприлюднений улітку, - заявив директор УЄФА зі зв`язків з громадськістю Роб Фолкнер. - Перед Жаном-Люком Дехане [та Робочою групою] постає завдання, щойно регламент буде опублікований, надавати клубам відповідні інструкції впродовж двох наступних років, що дозволить їм провести реструктуризацію та підготуватись до введення регламенту в дію".

"Починаючи з сезону-2012/13, до функцій Робочої групи з фінансового контролю клубів належатиме проведення аудитів, чим наразі займається адміністрація УЄФА, щоб переконатися у дотриманні ними вимог ліцензування та нових фінансових регламентних норм", - додав він.

Окрім того, виконкомівці затвердили оновлені регламенти Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Суперкубку УЄФА. Зокрема, одне з найпомітніших нововведень полягає в тому, що футболіст, котрий вийшов на поле у першому, другому чи третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів чи Ліги Європи, матиме можливість грати за інший клуб на груповій стадії відповідних турнірів за умови, що його попередня команда вибула з боротьби.

Виконавчий комітет не обійшов увагою і приготування України та Польщі до ЄВРО-2012, у першу чергу - хід підготовки аеропортів, стадіонів та транспортних систем. Матчі турніру прийматимуть вісім міст: в Україні - Київ, Донецьк, Львів та Харків, а в Польщі - Варшава, Вроцлав, Гданськ і Познань. "[Новий] український уряд повністю підтримує проект, хоча існує певне відставання в зв`язку із зимовою погодою, - зауважив Фолкнер. - Ми маємо підтвердження, що реалізація всіх відповідних проектів невдовзі знову відбуватиметься за графіком та буде вчасно завершена до ЄВРО-2012".

Серед інших рішень тель-авівського засідання вирізняється призначення Хорватії господаркою чемпіонату Європи з футзалу 2012 року - його матчі приймуть Загреб та Спліт. Також вирішено переглянути у майбутньому формат першості Європи серед жінок, зважаючи на успіх жіночого ЄВРО-2009 - першого фінального турніру, участь у котрому взяли одразу 12 збірних.

За рекомендацією правління дочірньої структури УЄФА UEFA Events SA, Виконавчий комітет затвердив нову угоду між УЄФА та компанією TEAM Marketing щодо маркетингу комерційних прав Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубку УЄФА. Агентство TEAM є партнером УЄФА з 1992 року. Нова угода попередньо охоплює сезони 2012/13, 2013/14 та 2014/15 з можливістю пролонгації на трирічний термін. До слова, УЄФА вирішив продати свої 20% акцій в TEAM мажоритарному акціонеру компанії - Highlight Communications AG.

Наступне засідання Виконавчого комітету заплановане на 27-28 травня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні. Саме тоді члени Виконкому оберуть приймаючу країну ЄВРО-2016 із трьох претендентів - Франції, Італії та Туреччини. Цьому рішенню передуватиме розгляд рекомендацій Комітету національних збірних УЄФА. Остаточний вердикт буде оприлюднений у Женеві 28 травня, о 14.00 за київським часом.

