Розклад міжнародних трансляцій на 24 березня
Уперше матч Кубка України побачать у 3 країнах Європи
Вперше матч розіграшу Датагруп Кубка України транслюватиметься на три європейські країни. Завдяки співпраці ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ із компанією IMG протистояння донецьких «Металурга» із «Шахтарем» у прямому ефірі дивитимуться у Росії, Польщі та Румунії:
Датагруп Кубок України. 1/2 фіналу
Металург Д. − Шахтар
Футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)
Прямі відеотрансляції матчів Датагруп Кубка України будуть також доступні на Офіційному сайті змагань − uacup.com.ua.
На дві години раніше аудиторія тих же країн матиме можливість спостерігати матч перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України «Закарпаття» − «Динамо». Єдина відмінність − інший російський мовник:
Епіцентр Чемпіонат України. 13 тур
Закарпаття − Динамо
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)
Пряму відеотрансляцію цього матчу здійснюватиме і Офіційний інтернет-транслятор Прем’єр-ліги − football.ua.