Розклад міжнародних трансляцій на 24 березня

Вперше матч розіграшу Датагруп Кубка України транслюватиметься на три європейські країни. Завдяки співпраці ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ із компанією IMG протистояння донецьких «Металурга» із «Шахтарем» у прямому ефірі дивитимуться у Росії, Польщі та Румунії:

Датагруп Кубок України. 1/2 фіналу

Металург Д. − Шахтар

Футбол (Росія)

Polsat Futbol (Польща)

Boom Sport Two (Румунія)

Прямі відеотрансляції матчів Датагруп Кубка України будуть також доступні на Офіційному сайті змагань − uacup.com.ua.

На дві години раніше аудиторія тих же країн матиме можливість спостерігати матч перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України «Закарпаття» − «Динамо». Єдина відмінність − інший російський мовник:

Епіцентр Чемпіонат України. 13 тур

Закарпаття − Динамо

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Polsat Futbol (Польща)

Boom Sport Two (Румунія)

Пряму відеотрансляцію цього матчу здійснюватиме і Офіційний інтернет-транслятор Прем’єр-ліги − football.ua.

Офіційний сайт УПЛ

