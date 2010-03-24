Розклад міжнародних трансляцій на 24 березня

11:25, 24 березня 2010
Футбол 2012
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Уперше матч Кубка України побачать у 3 країнах Європи

Вперше матч розіграшу Датагруп Кубка України транслюватиметься на три європейські країни. Завдяки співпраці ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ із компанією IMG протистояння донецьких «Металурга» із «Шахтарем» у прямому ефірі дивитимуться у Росії, Польщі та Румунії:

Датагруп Кубок України. 1/2 фіналу
Металург Д. − Шахтар
Футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)

Прямі відеотрансляції матчів Датагруп Кубка України будуть також доступні на Офіційному сайті змагань − uacup.com.ua.

На дві години раніше аудиторія тих же країн матиме можливість спостерігати матч перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України «Закарпаття» − «Динамо». Єдина відмінність − інший російський мовник:

Епіцентр Чемпіонат України. 13 тур
Закарпаття − Динамо
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)

Пряму відеотрансляцію цього матчу здійснюватиме і Офіційний інтернет-транслятор Прем’єр-ліги − football.ua.

Офіційний сайт УПЛ
 

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