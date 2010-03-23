Шовковський залишає збірну?
15:59, 23 березня 2010Футбол 2012
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Не бачить для себе місця в національній команді
Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський вирішив завершити кар`єру в національній збірній України.
Про це повідомляє програма "Інший футбол" (ICTV).
Шовковський, який був одним з рекомендованих гравців "Динамо" для фотосесії Adidas у новій формі збірної України, відмовився від зйомок, заявивши, що не бачить собі місця в національній команді України.
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