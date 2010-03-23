“Арсенал” прийме “Ворсклу” у Дніпропетровську

15:23, 23 березня 2010
Футбол 2012
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Рабіновичу все важче знаходити стадіон

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ задовольнила клопотання київського «Арсеналу» щодо проведення 24 березня 2010 року матчу перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України проти полтавської «Ворскли» на стадіоні «Метеор» у м. Дніпропетровськ.

Таке рішення було прийняте зважаючи на те, що:
- цей матч неможливо провести на стадіоні «Металург» у м. Кривий Ріг через незалежні від «Арсеналу» обставини;
- «Арсенал» гарантує відшкодувати «Ворсклі» витрати за організацію виїзду команди до м. Кривий Ріг;
- стадіон «Метеор» у м. Дніпропетровськ внесено до «Реєстру стадіонів ФФУ», на яких дозволено проводити матчі Епіцентр Чемпіонату України;
- «Арсенал» гарантує забезпечення громадського порядку та безпеки проведення змагань на стадіоні «Метеор», а саме присутність працівників органів правопорядку, бригади швидкої медичної допомоги і бригади служби протипожежного захисту МНС України.

У свою чергу, Дирекція ПЛ звертатиметься до Дисциплінарного комітету ПЛ з клопотанням розглянути питання про порушення «Арсеналом» вимог п. 2 ст. 23 Регламенту змагань ПЛ: «Клуб-господар поля повинен не пізніше, ніж за 6 діб до проведення матчу визначити місце проведення матчу та письмово повідомити про це клуб гостей, ПЛ та маркетингового партнера».

Офіційний сайт УПЛ

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