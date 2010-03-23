“Бориспіль” потребує безперебійного фінансування

Київ. 23 березня. УНІАН. Директор Турніру УЄФА “Євро-2012” в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявляє, що підготовка міжнародного аеропорту «Бориспіль» до чемпіонату потребує безперебійного фінансування та професійного управління.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Місцевого організаційного комітету “Євро-2012” в Україні.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, пропускна здатність аеропорту «Бориспіль» за умови успішної реалізації всіх проектів терміналів (будівництво терміналів «D» та «F», реконструкція терміналу «В») становитиме 6050 пасажирів за годину на приліт та 6250 пасажирів за годину на відліт, що суттєво перевищуватиме вимоги УЄФА (4100 пасажирів). Отже, «головне тут – забезпечення своєчасного (не пізніше 31 грудня 2011 року) та повного введення в експлуатацію об’єктів аеропорту», - підкреслив директор Турніру під час ознайомлення з ходом будівництва нових терміналів аеропорту.

«Термінал «F» має бути введено в експлуатацію до 31 травня 2010 року, відповідно до існуючих графіків. На сьогодні роботи ведуться вчасно, монтується обладнання, паралельно проходить підготовка персоналу. По даному проекту ризики відсутні», - заявив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Однак він зазначив, що критичним для УЄФА, з точки зору проведення фінального матчу в місті Києві, є термінал «D», який візьме на себе левову частку пропускної здатності аеропорту. Будівельно-монтажні роботи по даному проекту повинні завершитись у вересні 2011 року, а в листопаді того ж року термінал повинен бути повністю введений у експлуатацію. Щодо виконання деяких робіт на цьому об’єкті існує певне відставання, яке може бути легко надолужене.

“Слід окремо звернути увагу на те, що термінали «А», «В», «D» та «F» значно віддалені один від одного, тому необхідно дуже чітко спланувати та організувати їх сполучення задля забезпечення їх функціонування як цілісної системи”, – зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ

За його словами, керівники УЄФА неодноразово звертали увагу на те, що сполучення аеропорту «Бориспіль» із центром міста громадським транспортом не відповідає європейським стандартам і потребує негайного вирішення. Також необхідно врегулювати функціонування таксомоторних перевезень.

Директор Турніру в Україні зауважив, що станом на сьогодні привокзальна площа аеропорту «Бориспіль» є найбільш слабкою ланкою у системі обслуговування пасажирів. На думку фахівців МОК, задля успішного функціонування, тут слід передбачити систему паркування, місця відстою автобусів, зони посадки-висадки пасажирів.

