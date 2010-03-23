Будівництво нового терміналу “Борисполя” відстає на 3 місяці

Київ. 23 березня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ констатує, що будівництво терміналу D аеропорту "Бориспіль" відстає більш ніж на 3 місяці від графіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр заявив журналістам у ході ознайомлення з будівельними роботами на нових терміналах аеропорту «Бориспіль».

Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що «вистачає проблем» на будівництві аеропорту. Він зазначив, що «на терміналі D, який планується основним в аеропорту, підрядник уже відстає за плановими роботами більш ніж на 3 місяці».

Водночас віце-прем`єр сказав, що оскільки цей термінал планується здати восени 2011 року, то час для закінчення будівництва ще є. Він додав, що відставання в будівництві планується надолужити в літній період.

