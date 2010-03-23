У Польщі до організації Євро-2012 підключили військових

Варшава. 23 березня. УНІАН. Міністерство оборони Польщі вирішило взяти участь в організації чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ у вівторок.

Він зазначив, що в міністерстві буде створено спеціальну групу експертів, що вивчать можливості участі військових в організації футбольного чемпіонату.

Серед можливих варіантів участі міністр назвав охорону військовими спортивних та інших об`єктів Євро-2012, керування автомобільним рухом, підтримання правопорядку.

Крім цього, міністерство готове надати військові летовища для обслуговування авіарейсів.

