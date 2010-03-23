У Польщі до організації Євро-2012 підключили військових
13:04, 23 березня 2010Футбол 2012
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Створять спеціальну групу експертів
Варшава. 23 березня. УНІАН. Міністерство оборони Польщі вирішило взяти участь в організації чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ у вівторок.
Він зазначив, що в міністерстві буде створено спеціальну групу експертів, що вивчать можливості участі військових в організації футбольного чемпіонату.
Серед можливих варіантів участі міністр назвав охорону військовими спортивних та інших об`єктів Євро-2012, керування автомобільним рухом, підтримання правопорядку.
Крім цього, міністерство готове надати військові летовища для обслуговування авіарейсів.
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