Орєхов оскаржив свою довічну дискваліфікацію
“У рішенні УЄФА щодо мене хтось дуже зацікавлений”
Київ. 22 березня. УНІАН. Український футбольний арбітр Олег ОРЄХОВ оскаржив рішення УЄФА про довічну дискваліфікацію.
Про це він сам розповів в інтерв`ю програмі "Футбольному уік-енд", повідомляє Champion.
"Я вже подав апеляцію на рішення УЄФА до Женеви і чекаю на рішення", – сказав О.ОРЄХОВ.
За його словами, він готовий і надалі відстоювати свою правоту у більш високих футбольних інстанціях, оскільки вважає, що в УЄФА немає прямих доказів його провини, а лище здогадки та припущення.
О.ОРЄХОВ також припустив, що в його дискваліфікації є чийсь інтерес.
"У рішенні УЄФА щодо мене хтось дуже зацікавлений. Хоча не можу сказати, хто саме. Але час покаже", - резюмував О.ОРЄХОВ.
Як повідомляв УНІАН, УЄФА заборонила О.ОРЄХОВУ займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом.
Відповідне рішення щодо О.ОРЄХОВА Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила 18 березня на підставі розслідування німецькою поліцією низки підозрілих матчів та інцидентів з корупцією. Раніше О.ОРЄХОВ був відсторонений від роботи на 30 днів.
УЄФА визнала О.ОРЄХОВА винним у порушенні статті 5 дисциплінарного кодексу, в якій йдеться про принципи лояльності та чесності.