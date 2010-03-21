«Шахтар» випереджає «Динамо»

Донецький "Шахтар", перегравши на "Донбас Арені" луганську "Зорю" з рахунком 2:0, став лідером української першості. Підопічні Мірчі Луческу випереджають київське "Динамо" на два очки, проте столичні футболісти мають гру в запасі.

Донеччани впевнено контролювали перебіг подій у зустрічі з одним із аутсайдерів чемпіонату. На 25-й хвилині гірники, що були номінальними гостями в цьому матчі, відкрили рахунок. Руслан Фомін скинув м`яч Вілліану, котрий вривався до карного майданчику, бразилець обіграв двох захисників і змусив капітулювати голкіпера "Зорі" Богдана Шуста, котрий іще не так давно захищав донецькі ворота.

Другйи м`яч - в активі Даріо Срни, котрий на 57-й хвилині відмінно пробив штрафний, закріпивши перевагу "Шахтаря", чия переможна серія в національній першості нараховує вже вісім матчів.

"Ми здобули дуже важливі три очки, - зазначив на післяматчевій прес-конференції Мірча Луческу. - "Зоря" сьогодні гідно протистояла нам, її гравці були дуже й дуже мотивовані. Та, незважаючи на травми й дискваліфікації кількох провідних виконавців, що змусило вдатися до ротації складу, "Шахтарю" вдалося досягти потрібного результату".

Не мав проблем із запорізьким "Металургом" харківський "Металіст", розгромивши гостей - 4:0. Відкрив рахунок Сергій Валяєв, на 23-й хвилині розігравши "стіночку" з Жажею Коельо. Мінімальна перевага протрималась до 59-ї хвилини, коли відзначився Марко Девич. І буквально одразу ж Едмар довів рахунок до великого. А крапку в цій зустрічі поставив Денис Олійник. Слобожани набрали 41 очко. Вони відстають від "Динамо" на дев`ять пунктів і на п`ять випереджають "Дніпро".

Дніпропетровці, перегравши вдома "Чорноморець" із рахунком 3:1, закріпилися на четвертій сходинці таблиці. Андрій Русол відкрив рахунок уже на третій хвилині, вразивши ціль ударом головою з лінії вратарського майданчика. Ефектним ударом у падінні через себе Сергій Назаренко подвоїв перевагу господарів. Півзахиснику "Дніпра" судилося вразити ворота ще раз - щоправда, свої. Він зрізав м`яч у сітку на 74-й хвилині після подачі Павлом Ребенком кутового. Однак невдовзі Євген Селезньов встановив остаточний рахунок, завершивши ударом головою розіграш штрафного.

"Карпати", що переслідують дніпрян, у столиці здолали "Оболонь" - 3:1. У першому таймі суперники обмінялися голами - на влучний удар карпатівця Сергія Зеньова відповів Сергій Яворський. Але на 71-й та 79-й хвилинах відзначилися відповідно Ігор Ощипко та Денис Кожанов, принісши галичанам три очки.

За підсумками ще однієї суботньої зустрічі аутсайдер першості "Кривбас" трохи поліпшив своє становище, розгромивши на виїзді "Іллічівець" - 3:0 (два голи - на рахунку Андрія Варанкова).

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