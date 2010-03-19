Реконструкція “Олімпійського” відстає на 5 місяців

Київ. 19 березня. УНІАН. Міністр сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН заявляє, що темпи реконструкції Національного спортивного комплексу “Олімпійський” до Євро-2012 відстають на 5 місяців від затвердженого графіка.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, повідомляє Champion.

"Хочу сказати, що об`єкти Євро-2012 справді мають складнощі. Я кажу відверто, як є", - сказав урядовець.

"Щодо НСК "Олімпійський" - на думку усіх учасників поїздок віце-прем`єра Бориса КОЛЕСНІКОВА - картина найгнітючіша. Понад 5 місяців відставання від того плану-графіка, який був затверджений минулим Кабміном. Є проблеми", - пояснив Р.САФІУЛЛІН.

Міністр повідомив, що збирається відвідати "Олімпійський" на наступному тижні.

"Я не будівельник, мені складно сказати, але ми маємо все зробити, щоб ліквідувати це відставання і чемпіонат 2012 року був проведений", - наголосив чиновник.