Маркевич прокоментував намір Алієва змінити громадянство

Головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував ситуацію з прийняттям півзахисником "Локомотива" Олександром Алієвим російського громадянства.

Про це пише Інформаційний центр “Україна-2012” з посиланням на Чемпионат.ру.



"Вибір громадянства - суто особиста справа кожного. Навіть як проста людина я не можу давати оцінку рішенню Олександра Алієва поміняти український паспорт на російський. Це його право. Скажу лише одне: Алієв входить до так званого розширеного списку кандидатів у збірну. Але якщо він не зможе грати за нашу команду, то це не стане для неї смертельним ударом. Ми знайдемо Алієву заміну", - сказав Маркевич.

