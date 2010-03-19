Шевченко не зіграє проти “Металурга”
11:38, 19 березня 2010Футбол 2012
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У четвер гравці першого складу “Динамо” провели тренування на базі в Конча-Заспі, а вже о восьмій вечора чартерним рейсом відбули до Донецька на гру з місцевим “Металургом”.
Не допоможуть команді у сьогоднішній грі Андрій Шевченко та Айїла Юссуф. Обидва через застуду залишились у Києві. Натомість вперше цього року може зіграти Тіберіу Гіоане. Усього в Донецьк полетіли 17 гравців. На місці до них приєднається Денис Гармаш, який у четвер вдень зіграв у матчі молодіжних команд.
Нагадаємо, поєдинок 21-го туру Чемпіонату України з футболу “Металург” (Донецьк) – “Динамо” (Київ) відбудеться сьогодні на стадіоні “Металург”. Початок гри о 19:00.
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