Розклад міжнародних трансляцій 21 туру

Український футбол побачать у 26 країнах

Новий телевізійний рекорд ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ! Матч «Металург» (Донецьк) − «Динамо» побачать у 26 країнах Східної Європи, Середньої Азії, Близького Сходу і Північної Африки. 19 березня (п’ятниця)

Металург (Донецьк) − Динамо

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Boom Sport Two (Румунія)

Polsat Futbol (Польща)

Нау-TV (Вірменія)

KZ Sport-1 (Казахстан)

Kuwait TV3 (21 арабська країна Близького Сходу та Північної Африки)

Інтер+ 20 березня (субота)

Оболонь − Карпати

Polsat Futbol (Польща)

Інтер+ Зоря − Шахтар

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Boom Sport Two (Румунія)

Polsat Futbol (Польща)

Kuwait TV3 (21 арабська країна Близького Сходу та Північної Африки) Сайт Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua − також вестиме прямі відеотрансляції цих та інших матчів туру. Офіційний сайт УПЛ



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