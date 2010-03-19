Розклад міжнародних трансляцій 21 туру
Український футбол побачать у 26 країнах
Новий телевізійний рекорд ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ! Матч «Металург» (Донецьк) − «Динамо» побачать у 26 країнах Східної Європи, Середньої Азії, Близького Сходу і Північної Африки.
19 березня (п’ятниця)
Металург (Донецьк) − Динамо
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Boom Sport Two (Румунія)
Polsat Futbol (Польща)
Нау-TV (Вірменія)
KZ Sport-1 (Казахстан)
Kuwait TV3 (21 арабська країна Близького Сходу та Північної Африки)
Інтер+
20 березня (субота)
Оболонь − Карпати
Polsat Futbol (Польща)
Інтер+
Зоря − Шахтар
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Boom Sport Two (Румунія)
Polsat Futbol (Польща)
Kuwait TV3 (21 арабська країна Близького Сходу та Північної Африки)
Сайт Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua − також вестиме прямі відеотрансляції цих та інших матчів туру.