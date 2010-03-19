УЄФА довічно дискваліфікувала українського арбітра

Київ. 19 березня. УНІАН. УЄФА заборонила українському судді Олегу ОРЄХОВУ займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Відповідне рішення щодо О.ОРЄХОВА Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА ухвалила 18 березня на підставі розслідування німецькою поліцією низки підозрілих матчів та інцидентів з корупцією. Раніше О.ОРЄХОВ був відсторонений від роботи на 30 днів.

УЄФА визнала О.ОРЄХОВА винним у порушенні статті 5 дисциплінарного кодексу, в якій йдеться про принципи лояльності та чесності.

Рішення Контрольно-дисциплінарної інстанції може бути оскаржено впродовж трьох днів після його винесення.

