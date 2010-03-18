Харків має поліпшити інфраструктуру до Євро-2012

Київ. 18 березня. УНІАН. Директор турніру УЄФА “Євро-2012 в Україні” Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ вважає, що Харків має приділити особливу увагу поліпшенню інфраструктури до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Місцевого організаційного комітету “Євро-2012 Україна”.

«Харків досягнув значного прогресу в підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року – відкрито оновлений стадіон «Металіст» та добре просувається будівництво нового терміналу аеропорту. Водночас Харкову слід звернути увагу на інфраструктуру розміщення та розширення спортивної інфраструктури», – заявив сьогодні М.ЛУБКІВСЬКИЙ, перебуваючи в Харкові.

За його словами, виходячи з вимог УЄФА, кількість п’ятизіркових готелів в місті є недостатньою. Хоча невеликі готелі або проекти із розширення існуючих закладів розміщення реалізуються вчасно, а деякі навіть із випередженням строків, на жаль, на сьогоднішній день будівництво великих об’єктів (50, 100, 250 номерів) високої категорії (4-5*) зупинено через брак фінансування або неможливість вчасного отримання відповідних дозволів.

«Сьогодні потрібно вирішувати питання розміщення вболівальників, запропонувати заклади розміщення, які можуть бути залучені, надати пропозиції стосовно того, яким чином європейські фани зможуть знайти інформацію про місто та легко і в звичний для себе спосіб забронювати обране житло», - підкреслив Директор Турніру в Україні.

Окрім цього, зазначив він, на сьогоднішній день в Харкові дуже гостро стоїть питання тренувальних центрів. Із заявлених об’єктів лише Спортивно-тренувальний центр футбольного клубу «Металіст» відповідає вимогам УЄФА та буде включений до Каталогу базових тренувальних центрів. Критична ситуація зі стадіоном «Динамо», де протягом двох років відсутнє фінансування необхідних робіт з реконструкції, що унеможливлює використання стадіону як тренувального майданчика. На думку фахівців МОК, місту необхідно додатково залучити існуючі стадіони для використання під час проведення чемпіонату як трансферні тренувальні центри для команд.