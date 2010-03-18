Дати та час початку матчів 23-26 і 13 турів

13:11, 18 березня 2010
Футбол 2012
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Інформація УПЛ

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-26 турів і матчів 13-го перенесеного туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру.


23 тур

2 квітня (п`ятниця)
Карпати - Чорноморець 19:00

3 квітня (субота)
Зоря - Динамо 15:00
Ворскла - Іллічівець 15:00
Металіст - Таврія 16:00
Металург Д. - Кривбас 17:00
Дніпро - Закарпаття 18:00
Оболонь - Шахтар 19:00

4 квітня (неділя)
Арсенал - Металург З. 15:00

13 тур

7 квітня (середа)
Зоря - Металург Д. 16:00
Карпати - Таврія 19:00

24 тур

9 квітня (п`ятниця)
Металург З. - Оболонь 19:00

10 квітня (субота)
Кривбас - Металіст 13:00
Чорноморець - Ворскла 14:00
Динамо - Арсенал 15:00
Шахтар - Дніпро 16:00

11 квітня (неділя)
Іллічівець - Металург Д. 14:00
Закарпаття - Карпати 16:00
Таврія - Зоря 19:00

25 тур

14 квітня (середа)
Дніпро - Металург З. 19:00
Оболонь - Динамо 19:00

15 квітня (четвер)
Арсенал - Таврія 15:00
Зоря - Кривбас 16:00
Закарпаття - Чорноморець 16:00
Металург Д. - Ворскла 17:00
Металіст - Іллічівець 18:00
Карпати - Шахтар 19:00

26 тур

18 квітня (неділя)
Кривбас - Арсенал 13:00
Чорноморець - Металург Д. 14:00
Іллічівець - Зоря 15:00
Динамо - Дніпро 15:00
Шахтар - Закарпаття 16:00
Ворскла - Металіст 18:00

19 квітня (понеділок)
Таврія - Оболонь 17:00
Металург З. - Карпати 19:00

Офіційний сайт УПЛ
 

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