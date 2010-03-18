Дати та час початку матчів 23-26 і 13 турів

Інформація УПЛ

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-26 турів і матчів 13-го перенесеного туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру.

23 тур 2 квітня (п`ятниця)

Карпати - Чорноморець 19:00 3 квітня (субота)

Зоря - Динамо 15:00

Ворскла - Іллічівець 15:00

Металіст - Таврія 16:00

Металург Д. - Кривбас 17:00

Дніпро - Закарпаття 18:00

Оболонь - Шахтар 19:00 4 квітня (неділя)

Арсенал - Металург З. 15:00 13 тур 7 квітня (середа)

Зоря - Металург Д. 16:00

Карпати - Таврія 19:00 24 тур 9 квітня (п`ятниця)

Металург З. - Оболонь 19:00 10 квітня (субота)

Кривбас - Металіст 13:00

Чорноморець - Ворскла 14:00

Динамо - Арсенал 15:00

Шахтар - Дніпро 16:00 11 квітня (неділя)

Іллічівець - Металург Д. 14:00

Закарпаття - Карпати 16:00

Таврія - Зоря 19:00 25 тур 14 квітня (середа)

Дніпро - Металург З. 19:00

Оболонь - Динамо 19:00 15 квітня (четвер)

Арсенал - Таврія 15:00

Зоря - Кривбас 16:00

Закарпаття - Чорноморець 16:00

Металург Д. - Ворскла 17:00

Металіст - Іллічівець 18:00

Карпати - Шахтар 19:00 26 тур 18 квітня (неділя)

Кривбас - Арсенал 13:00

Чорноморець - Металург Д. 14:00

Іллічівець - Зоря 15:00

Динамо - Дніпро 15:00

Шахтар - Закарпаття 16:00

Ворскла - Металіст 18:00 19 квітня (понеділок)

Таврія - Оболонь 17:00

Металург З. - Карпати 19:00 Офіційний сайт УПЛ



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