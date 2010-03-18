Дати та час початку матчів 23-26 і 13 турів
Інформація УПЛ
Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-26 турів і матчів 13-го перенесеного туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру.
23 тур
2 квітня (п`ятниця)
Карпати - Чорноморець 19:00
3 квітня (субота)
Зоря - Динамо 15:00
Ворскла - Іллічівець 15:00
Металіст - Таврія 16:00
Металург Д. - Кривбас 17:00
Дніпро - Закарпаття 18:00
Оболонь - Шахтар 19:00
4 квітня (неділя)
Арсенал - Металург З. 15:00
13 тур
7 квітня (середа)
Зоря - Металург Д. 16:00
Карпати - Таврія 19:00
24 тур
9 квітня (п`ятниця)
Металург З. - Оболонь 19:00
10 квітня (субота)
Кривбас - Металіст 13:00
Чорноморець - Ворскла 14:00
Динамо - Арсенал 15:00
Шахтар - Дніпро 16:00
11 квітня (неділя)
Іллічівець - Металург Д. 14:00
Закарпаття - Карпати 16:00
Таврія - Зоря 19:00
25 тур
14 квітня (середа)
Дніпро - Металург З. 19:00
Оболонь - Динамо 19:00
15 квітня (четвер)
Арсенал - Таврія 15:00
Зоря - Кривбас 16:00
Закарпаття - Чорноморець 16:00
Металург Д. - Ворскла 17:00
Металіст - Іллічівець 18:00
Карпати - Шахтар 19:00
26 тур
18 квітня (неділя)
Кривбас - Арсенал 13:00
Чорноморець - Металург Д. 14:00
Іллічівець - Зоря 15:00
Динамо - Дніпро 15:00
Шахтар - Закарпаття 16:00
Ворскла - Металіст 18:00
19 квітня (понеділок)
Таврія - Оболонь 17:00
Металург З. - Карпати 19:00