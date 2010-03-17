Ель Каддурі: у “Динамо” ще на три роки

Захисник «Динамо» Бадр Ель Каддурі подовжив контракт із клубом до червня 2013 року.

«Мій попередній контракт закінчувався через рік, і я погодився на пропозицію «Динамо» підписати новий. Для мене тут все близьке і знайоме, Київ давно став рідним містом. Вирішив нічого не змінювати у своєму спортивному житті. Клубів, перед якими завжди стоять високі завдання, у світі не так багато. Тому залишаюся в «Динамо». Так, влітку 2013 року виповниться 11 років із дня мого переїзду до Києва. Третина життя! Із «Динамо» пов`язані мої найбільші успіхи у футболі, в яких, упевнений, останню крапку ще не поставлено!», - зазначив Бадр після підписання контракту.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)

