Маркевичу продемонстрували нову форму збірної

У вівторок, 16 березня, у Будинку футболу відбулася робоча зустріч головного тренера національної збірної України Мирона Маркевича з керівниками SC аdidas-Ukraine, що виступає технічним спонсором ФФУ.

У ході зустрічі обговорювалися актуальні питання співробітництва сторін. Зокрема, йшлося про реалізацію маркетингових можливостей компанії з використанням рекламних, іміджевих та інших комерційних прав національної команди України, участі її гравців у спеціальних рекламних заходах, що проводитимуться SC adidas-Ukraine протягом підготовки до фінального турніру ЄВРО-2012.

У заході взяли участь віце-президент Федерації футболу України Володимир Лашкул, співробітники ФФУ та її колективного члена і ексклюзивного агента − ЗАТ «Україна Футбол Інтернешнл».

Головному тренеру національної команди України Мирону Маркевичу та учасникам зустрічі представники технічного спонсора продемонстрували новий дизайн екіпірування для всіх збірних України з футболу. Широкій громадськості амуніція «синьо-жовтих» зразка 2010 року буде презентована найближчим часом на спеціальній прес-конференції.



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