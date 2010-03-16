УЄФА слідкуватиме, як нова влада готує Євро-2012

Київ. 16 березня. УНІАН. Директор турніру “Євро-2012” в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що УЄФА уважно і з оптимізмом спостерігає за діями нової влади з підготовки до проведення Євро-2012 в Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Місцевого організаційного комітету “Євро-2012 Україна”.

«УЄФА уважно і з оптимізмом стежить за діями нової влади. Важливо, що свою роботу відповідальна за ЄВРО 2012 урядова команда на чолі з віце-прем’єр-міністром Борисом Колесніковим розпочала з критичної точки, якою сьогодні є Львів. Це є ознакою того, що питання ЄВРО 2012 є пріоритетним для української влади. Попереду ще дуже багато роботи. Зараз вкрай важливо вивести окремі проекти з зони ризику», - заявив сьогодні у Львові М.ЛУБКІВСЬКИЙ. «Хотілося б окремо відзначити комплексний підхід урядовців до оцінки ситуації у Львові - перевіряються не лише стадіон та аеропорт, але й стан доріг, робота громадського транспорту, ситуація на прикордонних та митних переходах. Важливо такий підхід зберегти і в майбутньому», - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Говорячи про новий стадіон у Львові М. ЛУБКІВСЬКИЙ підкреслив, що першочерговим питанням тут залишається відновлення будівництва в тих обсягах, які дозволяють ввести об’єкт в експлуатацію до середини наступного року. Другий аспект – забезпечення безперебійного фінансування будівництва. Третім важливим аспектом є забезпечення управління цим проектом у співпраці з міжнародними консультантами та з залученням проектної організації. Всі ці питання потребують уваги з боку нового уряду з метою відновлення довіри УЄФА щодо успішної реалізації цього проекту.

«Щодо реконструкції аеропорту у Львові, – сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, - то цей проект реалізувати можна. Для цього необхідно забезпечити абсолютне дотримання графіків ведення будівельних робіт, забезпечити безперебійне фінансування та надання всіх необхідних дозволів і погоджень». «Дуже важливою є чітка координація всіх задіяних до процесу сторін. Сьогодні необхідно розпочати розробку операційних планів, розгорнути повномасштабну роботу зі спрощення всіх формальностей при здійсненні міжнародних перевезень», – додав він.

