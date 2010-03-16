Колесніков: “З такими темпами Львову треба просити Євро-2018”

Віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис Колесніков висловив невдоволення темпами реконструкції львівського аеропорту.

Про це він сказав сьогодні, 16 березня, у Львові, повідомляє Західна інформаційна корпорація.

Як повідомив начальник управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА Степан Лукашик, на роботи з будівництва нового терміналу використано 30 млн грн, що становить 3 % від загальної суми. З його слів, у 2010 році заплановані роботи на 452 млн грн, така ж сума має бути передбачена і на 2011 рік.

«З такими темпами вам треба просити чемпіонат 2018 року», – прокоментував Колесніков.

Лукашик повідомив, що на роботи з розбудови злітно-посадкової смуги освоєно 50 млн грн, до кінця березня планують освоїти ще 55 млн грн. Лукашик запевнив, що жодних проблем, пов’язаних з неузгодженням документації з розбудови львівського аеропорту, немає.

Колесніков дав вказівку, щоб з 15 квітня в аеропорту розпочали укладання бетону. З його слів, тут має працювати тисяча працівників цілодобово. Віце-прем’єр запевнив, що всі проблеми, пов’язані з фінансуванням, будуть вирішені. Також пообіцяв спростити отримання дозвільних документів.

Разом із віце-прем’єром Колесніковим у Львові перебуває міністр економіки Василь Цушко, міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба та міністр транспорту та зв’язку України Костянтин Єфіменко.

