УПЛ закликає футболістів припинити матюкатись

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ стурбована тим, що останнім часом з боку футболістів і з боку тренерів команд почастішали випадки нецензурних висловів під час та після закінчення матчів.

“Вказуємо на неприпустимість подібних випадків і вважаємо їх такими, що наносять збитків репутації всього українського футболу. Цього не можна допускати, оскільки футболісти та тренери команд, враховуючи їхній вплив на суспільство, своєю поведінкою повинні бути прикладом для молодого покоління футболістів і вболівальників, а також відчувати соціальну відповідальність перед ними.

У зв’язку з цим наполегливо просимо керівників клубів Прем’єр-ліги провести роз’яснювальну роботу зі своїми співробітниками щодо недопущення повторення подібних порушень у майбутньому.

У свою чергу, Прем’єр-ліга буде ретельно відслідковувати кожний подібний випадок та застосовувати жорсткі дисциплінарні та фінансові санкції до винних осіб.

Давайте разом боротися за чистоту футболу!” – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УПЛ.

