Сотий гол Шеви за «Динамо» (відео)

Капітан збірної України Андрій Шевченко у суботу приймав заслужені привітання. Мало того, що завдяки його голу «Динамо» здобуло перемогу над «Ворсклою», так ще й цей гол став для Андрія ювілейним –100-м за київський клуб, пише "Блік".

Get the Flash Player to see this player.

«Не було передчуття, що заб`ю, – розповів Шева після гри. – Для мене важливо, щоб виграла команда. Ми добре тренувалися, і період адаптації вже минув. Сьогодні на футбольному полі почувалися набагато впевненіше. Думаю, з кожним днем команда додаватиме. Нам потрібно серйозніше ставитися до матчів, не тринькати моменти».

Свій перший гол за перший склад «Динамо» Андрій провів у далекому грудні 1994 року у ворота дніпропетровського «Дніпра». З того часу на рахунку бомбардира 65 забитих м`ячів у чемпіонаті України, 15 – в Кубку України і 20 – в єврокубках. Для досягнення гросмейстерського показника Андрій провів у складі «Динамо» 188 матчів. Таким чином, середня результативність Шевченка склала 0,53 забитих м`яча за гру.