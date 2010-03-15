Гвардіола не відпустить Чигринського
11:33, 15 березня 2010Футбол 2012
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“Поки я тренер “Барси”
Наставник іспанської "Барселони" Пеп Гвардіола виступив на захист гравців команди Тьєррі Анрі та Дмитра Чигринського, повідомляє іспанське інтернет-видання Sport.es.
Тренер каталонців запевняє, що розраховує на обох гравців.
"На цьому тижні Анрі тренувався чудово. Рідко коли я бачив його настільки сконцентрованим на роботі. Що ж до Чигринського, то він дуже гарний гравець, і мені хотілося б дати йому більше ігрової практики. Поки я тренер "Барси", Дмитро звідси нікуди не піде", - заявив Гвардіола.
Інформаційний центр "Україна-2012"
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