Гвардіола не відпустить Чигринського

Наставник іспанської "Барселони" Пеп Гвардіола виступив на захист гравців команди Тьєррі Анрі та Дмитра Чигринського, повідомляє іспанське інтернет-видання Sport.es.

Тренер каталонців запевняє, що розраховує на обох гравців.

"На цьому тижні Анрі тренувався чудово. Рідко коли я бачив його настільки сконцентрованим на роботі. Що ж до Чигринського, то він дуже гарний гравець, і мені хотілося б дати йому більше ігрової практики. Поки я тренер "Барси", Дмитро звідси нікуди не піде", - заявив Гвардіола.



Інформаційний центр "Україна-2012"