УПЛ зобов’язала Максимова виплатити “Оболоні” компенсацію

Прем’єр-ліга визнала контракт між ФК «Оболонь» та головним тренером Юрієм Максимовим розірваним з 8 січня 2010 року в односторонньому порядку за ініціативою Максимова.

УПЛ визначила розмір компенсації, яку належить сплатити тренеру на користь ФК «Оболонь», у розмірі його заробітної платні, передбаченої контрактом з ФК «Оболонь», помноженої на кількість місяців, що залишились до закінчення терміну дії контракту.

Офіційний сайт УПЛ

