“Шахтар” переграв “Металіст”

У центральному матчі туру донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 обіграв на своєму полі харківський "Металіст", який тепер практично втратив шанси посперечатися за друге місце.

Завдяки домашній перемозі над "Металістом" "Шахтар" наздогнав за очками київське "Динамо", яке в суботу також виграло свій поєдинок. Відрив гірників від харків`ян сягнув вже одинадцяти пунктів, щоправда, команда Мірчі Луческу провела на один матч більше за своїх конкурентів.

Віце-чемпіони України хоча й володіли територіальною перевагою, були покарані за першу ж недбалість у власному захисті. На 14-й хвилині Едмар виконав довгу передачу з глибини поля на Олексія Антонова, ривок якого по центру проспав Василь Кобін. Приборкавши м`яч, нападаючий харків`ян пустив його під ногою Андрія П`ятова. Гості, намацавши слабке місце у тактичних побудовах суперників, провели ще декілька гострих контратак, проте розвинути успіх не зуміли.

Гірники ж по-справжньому включилися у гру ближче до перерви - відразу після того, як відзначився їхній хавбек Маріуш Левандовський. Фортуна посміхнулася поляку на 31-й хвилині, коли м`яч влучив у його опорну ногу і влетів у сітку воріт "Металіста" після подачі Даріо Срни з правого флангу.

У першому таймі, між тим, підопічні Мирона Маркевича ледве не забили вдруге, коли стійку струснув могутній "постріл" захисника молодіжної збірної України Євгена Селіна. Однак це був останній небезпечний момент, який створили харків`яни у цьому поєдинку. Надалі на полі домінували футболісти "Шахтаря", які неодноразово змушували демонструвати свій клас голкіпера Олександра Горяїнова.

Утім, на 80-й хвилині на зміг виручити і він. Це бразилець Дуглас Коста, отримавши своєчасний пас від Руслана Фоміна, звільнився від опіки і хльостко пробив лівою у дальній від себе кут. "Донбас Арена" вибухнула - 2:1! Усі спроби слобожан врятувати матч ні до чого не призвели. Для "Металіста" ця поразка фактично означає припинення боротьби за другу позицію.

На післяматчевій прес-конференції тренер помаранчево-чорних Мірча Луческу висловив задоволення тим, як його підопічні провели другий тайм, відзначивши опорних хавбеків – Левандовського і Фернандіньо, а також гравців, котрі вийшли на заміну, - Фоміна та Дугласа. "Нам протистояв сильний опонент, і після перемоги над ним ми, напевно, можемо сконцентруватися на боротьбі за перше місце", - зазначив румунський фахівець.

"Не думаю, що ми виглядали набагато гірше, ніж "Шахтар". Утім, гірникам пощастило більше", - зі свого боку зауважив Мирон Маркевич. Наставник додав, що кадрові проблеми не дозволили йому підсилити гру "Металіста" у потрібний момент.

Осічкою конкурента скористався "Дніпро", якому недільна домашня перемога над столичною "Оболонню" дозволила наблизитися до харківської команди на відстань у 5 очок. Провівши не досить переконливу першу половину зустрічі, у другій підопічні Володимира Безсонова зуміли схилити шальки терезів на свій бік. Після того, як на 56-й хвилині голкіпер Андрій Товт відбив удар з 11-метрової позначки Сергія Назаренка, раніше за інших на добивання встиг Сергій Самодін.

Зазначимо, що росіянин вперше з`явився у основному складі після півторарічної перерви, викликаної травмою. Вже за десять хвилин були зняти усі запитання щодо переможця: Максим Калиниченко відгукнувся на передачу Назаренка та ефектним ударом головою встановив остаточний рахунок - 2:0.

Бойовою нічиєю (3:3) завершився поєдинок у Сімферополі між місцевою "Таврією" та маріупольським "Іллічівцем". Початок матчу вийшов просто приголомшливим для господарів, які протягом перших 12 хвилин примудрилися пропустити двічі. Олександр Касьян вразив ворота Дмитра Стойка, вдало зігравши на другому поверсі, а Костянтин Ярошенко втілив у гол пенальті, призначений за гру рукою Дениса Голайда.

Швидко отямившись, "Таврія" на 36-й хвилині відіграла один м`яч завдяки вправним діям Максима Фещука. По перерві свого партнера влучними ударами підтримали Ілля Галюза (78-а) та Лакі Ідахор (79-а), однак перед фінальним свистком маріуполець Гегоргій Габедава, який щойно з`явився на полі, все ж таки відновив рівновагу.

У двобої аутсайдерів ужгородське "Закарпаття" вдома здолало опір луганської "Зорі", здобувши свою четверту перемогу в поточній першості. Рахунок у матчі, що не був багатий на небезпечні моменти, відкрили гості зусиллями Сергія Шевчука, який реалізував пенальті на 77-й хвилині. Утім, помилка оборони луганського клубу майже відразу призвела до голу у відповідь, котрий вніс до свого доробку Владислав Микуляк.

Відчувалося, що нічия підопічних Ігора Гамули не влаштовує, вони продовжували атакувати і, врешті-решт, досягли свого. У боротьбі з Ігорем Чайковським на 85-й хвилині Гомес заробив 11-метровий і сам поставив переможну крапку - 2:1. "Закарпаття" скоротило відстань до "Зорі" до трьох очок, проте все одно залишилося у зоні вильоту.

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