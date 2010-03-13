Суркіс про «бойові баталії» з Ахметовим

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс не вважає, що в нього є конфлікт з власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

"Що стосується питання про "бойові баталії" з Рінатом Ахметовим - це ще один міф. Просто кожний з нас має власний погляд на події, що відбуваються у футбольному житті. У кожного є свої аргументи і контраргументи. Часто вони діаметрально протилежні. Можливо, тому і виникає видимість "війни". Хоча насправді наші публічні реакції один на одного нічим не відрізняються від поведінки запеклих уболівальників.

Скажу відверто, я не вважаю таку надмірну увагу до наших персон виправданою. Усе-таки головні діючі особи у футболі - не Суркіс і Ахметов, а зміст публікацій про гру повинний у першу чергу полягати в тому, щоб популярно і захоплююче описати колізії на зеленому газоні, а не між офісами ФФУ і ФК Шахтар", - цитує Суркіса "Прессинг".

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