Колесников вже взявся за Львів

Київ. 12 березня. УНІАН. Новопризначений віце-прем’єр-міністр з питань підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Борис КОЛЕСНИКОВ має намір 16 березня відвідати Львів для вивчення ситуації з підготовкою міста до Євро-2012.

Про це він повідомив у коментарі Західній інформаційній корпорації.

«Мета візиту одна: ми терміново повинні втрутитися у ситуацію, щоб Львів зберіг за собою право приймати чемпіонат Європи з футболу», – повідомив Б.КОЛЕСНИКОВ.

За його словами, на сьогодні у Львові два об’єкти перебувають у зоні ризику за дотриманням строків підготовки: аеропорт та стадіон.

Б.КОЛЕСНИКОВ має намір відвідати Львів разом з новими міністрами сім’ї, молоді та спорту Равілем САФІУЛЛІНИМ та транспорту і зв’язку України Костянтином ЄФИМЕНКОМ.

Віце-прем’єр має намір зустрітися з підрядниками з будівництва стадіону та аеропорту, мером міста для «об’єктивного вивчення» стану справ.

Б.КОЛЕСНИКОВ запевнив, що Львів має шанси не втратити Євро-2012.

«Думаю, що враховуючи сучасні технології, ми зробимо все можливе і неможливе, аби всі об’єкти були побудовані вчасно. А самі львів’яни хочуть Євро?! Значить, буде Євро. Я ж не Васюник (Іван, екс-віце-прем’єр – УНІАН), щоб жартувати», – сказав віце-прем’єр.

