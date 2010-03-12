Газзаєв назвав причини кризи в “Динамо”

У рамках Дня відкритих дверей на базі «Динамо» в Кончі-Заспі на питання журналістів відповів головний тренер команди Валерій Газзаєв:

- Валерію Георгійовичу, складається враження, що Олександр Алієв веде з вами заочну війну. Як ви це сприймаєте?

- Я сприймаю це як доросла мудра людина, яка прожила життя, знає ціну перемоги. А все інше, мені здається, вигадки. Це мені й дозволяє будувати нормальні стосунки з людьми, досягати вирішення великих задач і цілей.

- А кавказький характер вам не заважає?

- Я його нікуди не подіну (посміхається). Я народився там, люблю свою батьківщину, так само як кожен із вас.

- У вас не буває конфліктів з футболістами, які з різних причин не проходять до основного складу? Хочеться згадати в даному контексті ситуацію з Гораном Сабличем…

- Річ у тому, що стосовно будь-якого гравця, який не потрапляє до складу і не витримує конкуренції, вважається, що тренер упереджено ставиться до нього. Мені здається, в такому клубі, як «Динамо», де дуже високий ступінь конкуренції, футболісти мають відповідати вимогам, які пред’являються головним тренером.

Що стосується конкретно Саблича, то на даний момент є гравці, які на голову вищі за нього. Того, що було вчора, сьогодні недостатньо для того, щоб грати і тренуватися з основним складом. Ми надали Горану чудову можливість тренуватися з другою командою, і при цьому шукати собі новий клуб. Але поки стосовно його кандидатуру ми не отримували жодних пропозицій. Сьогодні будується абсолютно нова команда, з абсолютно новими вимогами, новими тактичними задумами, тому, звичайно, є категорія гравців, які не підходять за своїми ігровими якостями.

Те ж саме стосується й Алієва, який не витримав конкуренції й не потрапляв до складу. Всі ці моменти і пов’язані з чутками, які розповсюджуються деякими ЗМІ. За їхньою версією, якщо гравець не виходить у стартовому складі, то в нього обов`язково конфлікт із головним тренером. Я вважаю, що це неправильно. Є футбольне поле, саме на ньому люди мають доводити свої амбіції, а ніяк не на сторінках друкованих видань. Якщо говорити про конфлікти загалом, то вони існуватимуть завжди. Це природний процес, особливо коли в команді зібрані достатньо амбітні гравці. І грати будуть ті хлопці, які зможуть відповідати вимогам і давати результат.

Сьогодні в нас 23 футболісти, які вважаються гравцями основного складу. Ті хлопці, які не проходять до основного складу, займаються з молодіжним складом чи «Динамо-2». У них є можливість прогресувати, але якщо цього не відбувається, то, природно, їм нема чого робити в команді.

- Щоб остаточно роз’яснити ситуацію з Сабличем… У вас відбулася з ним розмова після тих заяв, що, нібито, його не пускають на базу?

- У головній будівлі бази мешкає основний склад – футболісти, які регулярно займаються в основній групі, беруть участь у календарних і товариських матчах. Інші розміщуються в будівлі, яка знаходиться поруч. І виключень за колишні заслуги ми не будемо робити ні для кого. Та й цих самих заслуг не так уже й багато, адже за останні два роки він зіграв лічені матчі та при цьому справно отримує свою зарплату. Як ви вважаєте, такий гравець має перебувати в основному складі? Ми не проти, щоб він займався на базі, – будь ласка, на території вісім тренувальних полів, гравець може займатися на будь-якому з них.

- Прийшовши до «Динамо», ви сказали, що політика клубу буде спрямована на українізацію, залучатимуться до роботи з основним складом молоді вихованці. І ось ви купуєте бразильського футболіста…

- Це крайній вчинок, оскільки позиція, яку ми заповнили шляхом придбання бразильського гравця, була для нас проблемною. Не від хорошого життя на ній грали Єременко та Бетао, які є центральними півзахисником і захисником відповідно. Що стосується молодих гравців, які на сьогоднішній день відповідали б вимогам «Динамо», то їх не було. Так, був Мандзюк, але він не дотягував до рівня нашої команди, і зараз, на жаль, не проходить і до складу «Дніпра». Утім, є молоді Хачеріді та Ярмоленко, які відразу заграли в основному складі, зараз залучили до роботи з основою Гармаша, Петрова і Калитвинцева. Але їм потрібно зростати, а завдяки роботі в основній групі вони зможуть прогресувати.

- Як би ви оцінили старт команди у другій частині сезону? Чи можна говорити про ігрову кризу в «Динамо»?

- Я з вами погоджуюсь, що результати, особливо останньої гри в Маріуполі, нас не влаштовують. Можна це назвати і, як ви висловилися, ігровою кризою. Проте, я вважаю, що якість самої гри, принципи ведення гри, які ми намагаємося впровадити до нашої команди, є правильними. У матчі з «Кривбасом» у нас була тотальна перевага у створенні голевих ситуацій, як і в наступному поєдинку з «Іллічевцем», але якістю реалізації, природно, ми не задоволені. Воно пов`язане з поновленням чемпіонату, несприятливими кліматичними умовами, станом полів. На таких полях, особливо після тривалого підготовчого періоду, коли всі команди готові приблизно однаково, нівелюється техніко-тактична перевага, а на перший план виходить функціональна підготовка. Звичайно, коли немає реалізації, про досягнення результату говорити складно. Більше того, можу сказати, що в останній грі мали місце суддівські помилки: спочатку арбітр зафіксував неіснуючий офсайд в епізоді із забитим м’ячем Нінковича за рахунку 0:0, а потім зарахував гол Зозулі, який було забито якраз із порушенням правила положення «поза грою». У цілому ж, я задоволений своїми підопічними, їхнім ставленням до справи і демонстрованою грою, але якість реалізації не дозволяє нам мати такого ж відриву від переслідувачів, який був після закінчення першої частини сезону.

- Придбання Данило Сильви викликало суперечливі відгуки, перш за все через нестачу інформації про футболіста…

- Будь-якого гравця, який приходить до «Динамо», ми беремо за якістю гри в обороні, середній лінії й атаці. Що стосується Данило, то, безумовно, ми його дивилися у справі. Ми шукали футболіста з достатньо високою швидкістю, з хорошими навиками гри в обороні. Данило Сильва – той гравець, який, на мій погляд, відповідає вимогам правого захисника. З «Іллічівцем» він зіграв після двох тренувальних днів у команді, і я вважаю, що зіграв на достатньо хорошому рівні. Безумовно, йому необхідно трохи адаптуватися, але в цілому Данило достатньо мобільний, швидкий, молодий. Упевнений, він успішно гратиме в нашій команді.

- У вболівальників викликають побоювання, що лінія захисту команди складається переважно з представників Бразилії. Що ви думаєте з цього приводу?

- Я вважаю, що наша оборона грає достатньо добре, особливо враховуючи той факт, що вона була створена лише цього року в особі Данило, Маграо, Алмейди та Хачеріді. В цілому я задоволений грою оборони, оскільки в тій же грі з «Іллічівцем», командою Прем’єр-ліги, за 90 хвилин було припущено лише однієї помилки. Природно, в кожній грі бувають окремі огріхи, які не дозволяють захиснику уважно зіграти в окремому епізоді. Ми пропустили менше за всіх, і це я вважаю головним показником. Усі захисники в нас достатньо молоді, тільки починають грати на високому рівні, і цей рік у нас піде на формування команди, щоб вона була справді боєздатною. Сьогодні в нас грають шість-сім абсолютно нових гравців, які до завершення сезону мають зігратися. До початку наступного футбольного року, особливо до матчів у єврокубках, ми сподіваємося створити по-справжньому боєздатний колектив. Конкуренція буде тільки посилюватися, а завдання і цілі ставитися все вищі й вищі. З урахуванням цього ми й комплектуємо команду.

- Згадуючи матчі перших турів, коли команда вигравала з розгромним рахунком, вам ставилося питання, чи не боїтеся ви стати заручником великих результатів у майбутньому. Зараз склалася подібна ситуація…

- Звичайно, багато вболівальників чекають від нас хорошої гри і перемог із великим рахунком. Безумовно, така команда, як «Динамо», має демонструвати дуже змістовну і видовищну гру. Але ж і ми не можемо в кожному матчі забивати по шість м’ячів, тим паче на даному етапі чемпіонату, після тривалої зимової паузи. А що стосується того, що ми стали заручниками власних результатів, то я так не думаю. Навпаки – це говорить про потенціал команди, достатньо потужної та сильної. А тимчасові невдачі, як у грі з «Іллічівцем», бувають із кожною командою.

- У вас не було розмови з командою з приводу стандартних положень, зокрема штрафних ударів у виконанні Шевченка?

- Ми відпрацьовуємо всі стандартні положення. На жаль, не завжди в Андрія виходить хороше виконання штрафних ударів, але в попередньому матчі саме після удару Андрія зі штрафного Вукоєвич добив м’яча в сітку і ми здобули перемогу. Напевно, неправильно судити за однією грою як про систему.

- Наскільки відомо, після матчу в Маріуполі у вас відбулася зустріч із президентом. В якій атмосфері вона проходила?

- Вона пройшла у дружній атмосфері. Звичайно, кожному з нас було неприємно, що не вдалося виграти в «Іллічівця», але не більше того. Говорити про якісь проблеми на сьогоднішній день, я вважаю, не має сенсу. Попереду достатньо матчів і в нас стійке положення в чемпіонаті. А певні невдачі впродовж тривалої дистанції турніру завжди існують.

- Чи має місце конфлікт з Олегом Гусєвим?

- Якщо завтра когось не буде у складі, вважайте, що в нього конфлікт із Газзаєвим (посміхається). Що стосується Олега, то він 17 березня вирушає на обстеження з приводу проблем із коліном, які тягнуться ще зі зборів. Тільки після цього наступить певна зрозумілість – чи необхідне оперативне втручання, чи обмежимося певними процедурами. А зараз саме коліно заважає Олегу займатися разом з усіма. А щодо всього іншого ви можете запитати в нього.

- Останнім часом з’являється багато інформації, що ви можете очолити збірну Росії…

- Я вже відповідав на це питання. У мене є контрактні зобов’язання перед клубом і президентом, які я буду виконувати. А мій контракт діє ще 2,5 роки.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)