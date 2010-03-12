Васюник закликає нових керманичів не піаритись на Євро-2012

Київ. 12 березня. УНІАН. Екс-віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК застерігає політиків від використовування теми підготовки до Євро-2012 як майданчика для самовираження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі екс-віце-прем`єра, який опікувався у складі попереднього уряду питаннями підготовки України до проведення у 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

"На мій погляд, основний виклик полягає в тому, щоб Євро-2012 не стало майданчиком самовираження окремих політиків або урядовців. Необхідно пам`ятати, що суб`єктом даного проекту є ціла держава. На кону стоять не політичні амбіції окремих людей, а імідж і перспективи усієї країни. Тому ми чітко розуміли, що базовими принципами формування системи управління проектом мають стати аполітичність і несприйнятливість до політичної кон`юнктури", - сказав І.ВАСЮНИК.

Екс-віце-прем`єр переконаний, що попередньому уряду вдалося створити ефективну і водночас неполітизовану систему управління підготовкою до Євро-2012. "Саме таку систему нам вдалося створити за останні два роки. Вона пройшла випробування кризою, досягла визнання УЕФА і, нарешті, підтвердила свою ефективність і дієздатність. Нагадаю, що ще навесні 2008 року, коли я розпочав керувати цим процесом, з боку УЕФА з усією гостротою все ще порушувалося питання про саму здатність країни реалізувати проект. І ми не просто зняли це питання, а й забезпечили повноту участі всіх приймаючих міст", - наголосив він.

"Сьогодні ключове питання полягає не стільки у ротації, скільки у здатності нового керівництва зберегти спадкоємність принципів і загальнонаціональний дух даного проекту. Своїм наступникам я щиро бажаю стратегічної мудрості і незворушності”, - резюмував І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, у складі нового уряду координацією питань підготовки України до проведення Євро-2012 опікуватиметься віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНИКОВ.