Будівництво стадіону у Львові не припинялось

Київ. 11 березня. УНІАН. Директор департаменту “Євро-2012” Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ заявляє, що будівництво стадіону у Львові для Євро-2012 не припинялось.

Про це повідомляє офіційний сайт Львівської міськради.

«На сьогодні будівництво стадіону ведеться на південній та західній сторонах. Є певні дискусії між генпідрядником та замовником. Це пов’язано більше з рішенням міста та експертів УЄФА про перехід на збірний залізобетон, що, у свою чергу, змінювало конструкцію ригелів», – сказав О.ЗАСАДНИЙ.

Він пояснив, що “ригель, який робила компанія «Азовінтекс» не відповідав кресленням, які надала компанія Арена.сом. Це й стало причиною зупинки формування ригеля на південній стороні будівлі”. “На даний момент відбуваються роботи на рівні опалубки. Для того, щоб уникнути перероблення ригеля й було зупинено його формування та розпочато перевірку на відповідність робочих креслень”, – зазначив директор департаменту «ЄВРО 2012».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня компанія «Азовінтекс», яка є генпідрядником з будівництва львівського стадіону до Євро-2012, заявила, що виконувач обов’язків директора Львівського комунального підприємства «Дирекція з будівництва стадіону у Львові» Роман ЧЕРКАС ухвалив рішення, яким знову припинено будівництво львівського стадіону до Євро-2012.

«З цього приводу проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» вимушено заявити, що подібні неконструктивні дії з боку керівництва замовника будівництва і керівництва міста Львова не тільки блокують ведення робіт, але й ставлять під загрозу подальшу участь міста у проведенні чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», що є неприпустимим», – заявили в компанії.