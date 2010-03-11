Данілов поскаржився на Суркіса європейцям

У своєму виступі на Генеральній Асамблеї асоціації європейських професіональних футбольних ліг (ЄПФЛ) президент української Прем`єр-ліги Віталій Данілов поскаржився президенту УЄФА Мішелю Платіні на діяльність президента ФФУ Григорія Суркіса.

"На жаль, "фейр-плей" як поняття не стосується українського футболу. У нас склалася унікальна ситуація: ніде у світі аналогів їй існує.

Президент національної асоціації є рідним братом президента одного із провідних клубів Прем`єр-ліги. Уже це ставить інші клуби в нерівні умови. І календар, і суддівство, і застосування дисциплінарних санкцій - усе на догоду одному клубу, - розповів Данілов.

За його словами, у Федерації футболу України порушуються норми ФІФА.

"Всупереч нормам ФІФА члени дисциплінарних органів є штатними працівниками національної асоціації, одержують заробітну плату в національній асоціації, також є делегатами й інспекторами, за що одержують додаткову винагороду від національної асоціації. Багато керівників і члени комітетів національної асоціації також є делегатами й інспекторами матчів."

Також Данілов розповів про розслідування можливої договірної гри "Карпати" - "Металіст", про яку знав Григорій Суркіс.

"І останній волаючий випадок, який красномовно характеризує реальний стан речей у нашому футболі. Мова про скандал навколо матчу "Металіст" - "Карпати", про договірний характер якої знав президент національної асоціації. Тільки зараз, після проведеного футбольним клубом "Карпати" внутрішнього розслідування про цей договірний матч дізналася уся футбольна громадськість. Національна асоціація півтора року приховувала цей факт і нічого не робила для його розслідування".

На завершення Данілов попрохав надіслати до України комісію УЄФА, яка б розібралася у даній ситуації.

"Від імені клубів Прем`єр-ліги прошу вас, шановний пан Платіні й шановний сер Річардс (президент ЄФПЛ), створити компетентну комісію й направити її з офіційним візитом в Україну. Щоб на місці ознайомитися із тривожною ситуацією і дати свою оцінку, тому що на національному рівні ми вичерпали всі можливості її вирішення", - цитує виступ Данілова сайт УПЛ.

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