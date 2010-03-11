Україна зіграє проти Румунії

29 травня збірна України проведе товариський матч проти команди Румунії.

Про це повідомив віце-президент ФФУ Володимир Лашкул, пише Champion.

"На сьогодні досягнута домовленість зі збірною Румунії, з якою наша команда зустрінеться 29-го травня. Як відомо, перед цим, 25-го, ми зіграємо з литовцями. Попередньо відоме і місце проведення зустрічі - Харків.

Ну а на 2 червня запланований матч в Осло зі збірною Норвегії. Що стосується місця проведення поєдинку з румунами, то це питання вирішиться протягом двох тижнів", - цитує Лашкула "Спорт-Экспресс в Украине".

Він також повідомив, що існувала домовленість про проведення 3 березня товариського матчу зі збірною Болгарії, але цей спаринг був скасований за рішенням головного тренера збірної України Мирона Маркевича.

