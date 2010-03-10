Кубок світу з футболу їде в Україну

Донецьк. 10 березня. УНІАН. 22 березня в рамках Світового туру футбольного Кубка світу FIFA™ з Сoca-Сola головний футбольний трофей привезуть до Донецька.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі стадіону «Донбас Арена», з аеропорту Кубок привезуть на стадіон, де він пробуде три дні. 23 березня футбольний Кубок представлять журналістам, а 24 березня Кубок зможуть побачити всі охочі.

У медіа-центрі повідомили, що для відвідувачів арени цього дня будуть організовані різні конкурси, змагання з футболу і кікеру. Гостям також покажуть 3D-фільм про історію футбольного чемпіонату світу.

Крім того, всі любителі футболу зможуть сфотографуватися з Кубком світу на згадку.

