У Польщі підготовка до Євро-2012 йде майже за графіком

Варшава. 10 березня. УНІАН. Польський уряд затвердив рапорт з підготовки країни до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 року, згідно з яким 70% проектів втілюються за графіком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Польщі, без затримок відбувається будівництво трьох із чотирьох стадіонів, де мають відбутися матчі фінальної частини чемпіонату, котрий поляки проводять спільно українцями.

Уряд відзначив прогрес в реалізації й інших проектів, пов’язаних з підготовкою Євро-2012, та позитивну співпрацю з Україною.

«Уряд усвідомлює, що усі важливі інвестиції, пов’язані з чемпіонатом Європи, увійшли в стадію реалізації, тому в цьому році одним із найважливіших завдань буде моніторинг інвестиційних робіт та оцінка їх реалізації згідно з ухваленими графіками», - відзначили у прес-службі.

Крім того, уряд Польщі цього року планує втілити в життя інтегровану концепцію безпеки на час проведення чемпіонату та почати підготовку до презентації Євро-2012 та Польщі, як співорганізатора турніру.

Разом з тим, за даними польської Gazeta Wyborcza, урядовці визнали проблеми із дотриманням графіків при будівництві аеропорту у Познані, модернізації залізничного центру у Варшаві та низці дорожніх інвестицій у Гданську.

